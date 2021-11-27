Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
Спорт
«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Завод в Дзержинске вернулся к работе после ЧП
Мир
Финляндия отказалась помогать Украине с обеспечением нацбезопасности
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи
Мир
В Британии выявили два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

Четыре десятка газозаправочных станций возведут в Якутии к 2031 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Якутии до конца 2030 года планируют построить 40 газозаправочных станций. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Поддать газу: зачем общественный транспорт в России переводят на СПГ
Петербург уже заказал больше двух сотен экологически чистых автобусов

Как рассказал министр промышленности региона Максим Терещенко, станции появятся в Якутске, западной и южной частях республики, вдоль федеральных трасс. Динамика развития рынка газомоторного топлива напрямую зависит от мер господдержки, подчеркнул чиновник.

«Инвесторы, желающие построить в регионе новые газозаправки, полностью освобождены от уплаты налогов на имущество и получат компенсирующие субсидии, в том числе им будут предоставлены земельные участки в аренду без торгов под строительство АГНКС. Это позволит не включать избыточные затраты в цену топлива для граждан и предпринимателей», — объяснил Терещенко.

При этом владельцы транспорта на газомоторном топливе получают льготу на транспортный налог в размере 50%. Также они могут рассчитывать на компенсацию затрат на перевод машины на метан.

В октябре якутские парламентарии одобрили законопроект, допускающий предоставление участков земли в аренду без торгов под строительство газозаправочной инфраструктуры.

В том же месяце сообщалось, что в 2022 году в Якутию должны поступить 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе. В ближайшие три года планируется перевести основную часть пассажирских автобусов на этот вид топлива, считающийся экологичным и экономным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021