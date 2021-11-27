Четыре десятка газозаправочных станций возведут в Якутии к 2031 году

На территории Якутии до конца 2030 года планируют построить 40 газозаправочных станций. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Как рассказал министр промышленности региона Максим Терещенко, станции появятся в Якутске, западной и южной частях республики, вдоль федеральных трасс. Динамика развития рынка газомоторного топлива напрямую зависит от мер господдержки, подчеркнул чиновник.

«Инвесторы, желающие построить в регионе новые газозаправки, полностью освобождены от уплаты налогов на имущество и получат компенсирующие субсидии, в том числе им будут предоставлены земельные участки в аренду без торгов под строительство АГНКС. Это позволит не включать избыточные затраты в цену топлива для граждан и предпринимателей», — объяснил Терещенко.

При этом владельцы транспорта на газомоторном топливе получают льготу на транспортный налог в размере 50%. Также они могут рассчитывать на компенсацию затрат на перевод машины на метан.

В октябре якутские парламентарии одобрили законопроект, допускающий предоставление участков земли в аренду без торгов под строительство газозаправочной инфраструктуры.

В том же месяце сообщалось, что в 2022 году в Якутию должны поступить 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе. В ближайшие три года планируется перевести основную часть пассажирских автобусов на этот вид топлива, считающийся экологичным и экономным.