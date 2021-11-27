Защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов умер в возрасте 16 лет

16-летний защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов умер в реанимации. Об этом 27 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 21 ноября в ходе матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА (игроков 2005 года рождения) Родионов после смены хоккеистов вернулся на скамейку и потерял сознание.

Ему оперативно оказали первую помощь, после чего доставили в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперировали.

На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь молодого спортсмена, но спасти его им не удалось.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…» — говорится на сайте клуба.