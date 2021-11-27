Более тысячи человек переселят из аварийного жилья на Сахалине до 2025 года

В Холмском районе Сахалинской области к концу 2024 года планируют переселить из аварийных и ветхих домов 1,2 тыс. человек. Об этом 27 ноября сообщает ИА SakhalinMedia.

В настоящее время сформирован и сдан в аренду земельный участок под строительство микрорайона по улице Центральной в селе Костромском. Ранее там снесли двухэтажные деревянные дома, на их месте планируется возвести четыре пятиэтажки общей жилой площадью 6 тыс. кв. м.

Как рассказал представитель компании-застройщика ГК «Трансстрой» Евгений Замиховский, 23 ноября на публичном обсуждении концепции застройки жители дали свое согласие на строительство. Начать работы планируется в 2023 году. Проект предусматривает установку детских площадок, озеленение, обустройство пешеходных зон и парковок.

По словам директора по инвестпроектам компании Евгения Куницкого, также работы пройдут в Холмске на улице Некрасова. Там возведут пять 10-этажных домов общей жилой площадью 22,5 тыс. кв. м.

«Строительство планируется полностью реализовать в период с 2022 по 2024 год. Проект позволит улучшить жилищные условия 1,2 тыс. человек за два предстоящих года», — объяснил Куницкий.

Кроме того, уже определены участки на строительство жилья в селах Чапланово, Яблочное и Правда.