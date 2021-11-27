Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
Спорт
«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Завод в Дзержинске вернулся к работе после ЧП
Мир
Финляндия отказалась помогать Украине с обеспечением нацбезопасности
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи
Мир
В Британии выявили два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов 27 ноября заняли первое место на заключительном этапе Гран-при в Сочи в танцах на льду, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее эта танцевальная пара одержала победу на этапе Гран-при в Японии. В итоге две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований.

Золото России: наши фигуристы способны победить во всех видах в Сочи
В Краснодарском крае определятся последние участники финала Гран-при в Японии

В Сочи фигуристы набрали 211,72 балла. Второе место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), на третьей позиции расположились спортсмены из Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40).

Еще одна российская танцевальная пара, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, заняла шестое место, набрав 180,93 балла. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали восьмыми (177,51).

Финал серии Гран-при пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря. В финале выступят итальянские спортсмены Гиньяр и Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021