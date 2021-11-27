Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов 27 ноября заняли первое место на заключительном этапе Гран-при в Сочи в танцах на льду, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее эта танцевальная пара одержала победу на этапе Гран-при в Японии. В итоге две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований.

В Сочи фигуристы набрали 211,72 балла. Второе место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), на третьей позиции расположились спортсмены из Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40).

Еще одна российская танцевальная пара, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, заняла шестое место, набрав 180,93 балла. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали восьмыми (177,51).

Финал серии Гран-при пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря. В финале выступят итальянские спортсмены Гиньяр и Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.