Руководство завода боеприпасов в Дзержинске прокомментировало ЧП

Пробы воздуха в зоне происшествия в норме, угрозы работникам предприятия и жителям города нет. Об этом в субботу, 27 ноября, заявил заместитель генерального директора ФКП «Завод имени Свердлова» Олег Корпатенков.

«В одном из цехов нашего предприятия произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате двое сотрудников были госпитализированы. У одной женщины ожог конечностей, у второй — гипертонический криз — поднялось давление. Сейчас они находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает», — приводит РЕН ТВ слова Корпатенкова.

По его словам, причины инцидента проанализируют в специально созданном штабе.

«Разрушения есть, но пока здание проливается водой. Понять степень разрушений пока невозможно. В целом сейчас завод работает дальше в обычном режиме», — заключил Корпатенков.

Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области 27 ноября. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали.

Пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области был потушен в 13:57 мск.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили, что сформируют комиссию по расследованию причин ЧП на заводе.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию.