В возрасте 67 лет умер белорусский поэт Николай Метлицкий. Об этом 27 ноября БелТА сообщила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

По ее словам, в последнее время поэт сильно болел, но по-прежнему активно занимался литературой.

«Для нас это не просто трагическая и печальная новость, потому что роль и значимость этого поэта трудно переоценить», — сказала она.

Также Стельмах отметила, что всё творчество поэта проникнуто гражданской позицией и любовью к родине.

«Мы помним тот момент, когда после аварии на Чернобыльской АЭС он вернулся в свою родную деревню Бабчин. Он жил там несколько дней, ощутил состояние деревни. Жил в домах своих односельчан. Он вернулся назад, подорвав свое здоровье, но появилась книга на острие этих душевных переживаний», — отметила Стельмах.

Николай Метлицкий родился 20 марта 1954 года в деревне Бабчин Хойникского района Гомельской области.

После окончания в 1976 году филологического факультета Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина он работал в редакции газеты «Ленінскі сця», корреспондентом еженедельника «Літаратура і мастацтва» (1977–1983), старшим редактором редакции критики, литературоведения и драматургии издательства «Мастацкая літаратура» (1983–2002).

В 2002–2014 годах Метлицкий занимал должность главного редактора старейшего белорусского литературного журнала «Полымя».

Он является автором сборников стихов «Абелiск у жыце», «Мой дзень зямны», «Ружа вятроў», «Горкi вырай» и других. Поэт был лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, специальной премии президента деятелям культуры и искусства.