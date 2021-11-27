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Завод в Дзержинске вернулся к работе после ЧП

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Завод имени Свердлова в Дзержинске вернулся к работе после ЧП. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора ФКП «Завод имени Свердлова» Олег Корпатенков.

По его словам, причина инцидента пока непонятна. Он добавил, что «работы (на заводе. — Ред.) проводились согласно регламенту, это была обыкновенная операция, которую люди годами делают».

«На момент взрыва были остановлены все технологические цепочки. Но сейчас завод работает в обычном режиме», — заявил Корпатенков.

Он также сообщил, что сейчас трудно оценить размер ущерба, причиненный ЧП.

«Разрушения есть, но <…> понять степень разрушения невозможно, потому что здание проливается водой. Думаю, что полную информацию о разрушениях увидим завтра», — заключил заместитель директора.

Ранее в этот день в МЧС сообщили, что пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области был потушен в 13:57 мск.

Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области 27 ноября. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили, что сформируют комиссию по расследованию причин ЧП на заводе.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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