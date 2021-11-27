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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Дзержинске

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Врачи 27 ноября рассказали о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Дзержинске Нижегородской области.

По словам врача-нейрохирурга БСМП Дзержинска Светланы Куршевой, одной из женщин потребовалась госпитализация в ожоговое отделение.

«До приезда скорой помощи была развернута экстренная операционная и подготовлена бригада медиков <...> В стабильном состоянии она была направлена в ожоговое отделение», — пояснила она.

Уточняется, что у второй пострадавшей был зафиксирован гипертонический криз. Она находится в больнице № 7 города Дзержинска.

Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области 27 ноября. По предварительным данным, он произошел в цехе по производству ацетона и спровоцировал пожар, площадь которого достигала 900 кв. м.

В результате ЧП пострадали два человека.

По факту происшествия на заводе в Дзержинске было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска, находящегося в Нижегородской области. Оно входит в военно-промышленный комплекс России, специализируясь на производстве оборонной продукции, взрывчатых веществ и промышленной химии.

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