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Пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске потушили

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Пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области потушен. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по региону.

«В 13:57 мск объявлена ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области 27 ноября. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м.

В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту происшествия на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили, что сформируют комиссию по расследованию причин ЧП на заводе.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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