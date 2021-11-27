Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
Ростехнадзор создаст комиссию по расследованию ЧП завода в Дзержинске
Общество
Иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России в «Черную пятницу»
Мир
Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи
Общество
Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Диетолог заявила о пользе оливок для здоровья кишечника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление оливок способствует поддержанию здоровья кишечника. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист, диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, кроме растительных жиров, которые содержатся в оливковом масле, сами оливки богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими риск развития онкологической патологии и поддерживающими нормальную работу кишечника.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

«Так, в 30 г (10 оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 г оливок (10–20 оливок)», — уточнила она.

При этом диетолог предостерегла, что одна стандартная банка консервированных оливок может содержать дневную норму соли. Она отметила, что оливки без косточки лучше пропитываются рассолом и зачастую содержат больше соли. В то же время классические оливки засаливаются с косточкой и сохраняют больше природного вкуса.

По словам Стародубовой, в плане пищевой ценности ощутимой разницы между маслинами и оливками нет.

«Черные оливки (маслины) немного калорийней за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон. Однако эти различия не существенны и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения», — пояснила Стародубова.

Также она добавила, что можно рассмотреть оливки сорта Каламата, так как они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров.

Ранее, 12 ноября, диетолог Олег Ирышкин назвал безопасные аналоги поваренной соли. Он отметил, что в связи с тем, что потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам, необходимо следить за количеством поваренной соли в продуктах питания либо заменять ее аналогами. По словам специалиста, в качестве замены соли подойдут любые травы или специи. А если покупать соль, то следует обратить внимание на содержание в ней натрия — чем его меньше, тем лучше.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021