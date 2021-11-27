Диетолог заявила о пользе оливок для здоровья кишечника
Употребление оливок способствует поддержанию здоровья кишечника. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист, диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, кроме растительных жиров, которые содержатся в оливковом масле, сами оливки богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими риск развития онкологической патологии и поддерживающими нормальную работу кишечника.
«Так, в 30 г (10 оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 г оливок (10–20 оливок)», — уточнила она.
При этом диетолог предостерегла, что одна стандартная банка консервированных оливок может содержать дневную норму соли. Она отметила, что оливки без косточки лучше пропитываются рассолом и зачастую содержат больше соли. В то же время классические оливки засаливаются с косточкой и сохраняют больше природного вкуса.
По словам Стародубовой, в плане пищевой ценности ощутимой разницы между маслинами и оливками нет.
«Черные оливки (маслины) немного калорийней за счет чуть большего содержания жиров и меньшего белка, углеводов и пищевых волокон. Однако эти различия не существенны и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения», — пояснила Стародубова.
Также она добавила, что можно рассмотреть оливки сорта Каламата, так как они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров.
Ранее, 12 ноября, диетолог Олег Ирышкин назвал безопасные аналоги поваренной соли. Он отметил, что в связи с тем, что потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам, необходимо следить за количеством поваренной соли в продуктах питания либо заменять ее аналогами. По словам специалиста, в качестве замены соли подойдут любые травы или специи. А если покупать соль, то следует обратить внимание на содержание в ней натрия — чем его меньше, тем лучше.