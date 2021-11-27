Экс-мэр Прокопьевска закрыл аккаунт в Instagram после скандала с банкетом

Бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко закрыл свой аккаунт в Instagram после скандала со своим участием. Теперь видеть страницу экс-чиновника могут только около 2 тыс. пользователей.

В скандальную ситуацию Старченко попал из-за банкета, который был устроен в честь его назначения на должность мэра. Отпраздновать событие чиновники в Кемеровской области решили в тот день, когда произошла трагедия в шахте «Листвяжной». Банкет в Прокопьевске прошел 25 ноября с 15:00 до 18:30, тогда как трагедия в шахте региона случилась утром.

Информация о банкете просочилась в Сеть благодаря блогерам, которые засняли происходящее на видео. На видеозапись мэр не попал, однако активисты утверждают, что он присутствовал на банкете, но уехал раньше.

26 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра Старченко после банкета. Экс-мэр Прокопьевска 27 ноября в беседе с «Известиями» опроверг факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Также 27 ноября Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия».

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября пятерых подозреваемых арестовали.