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Певица Глюкоза предложила оборудовать школы курилками для детей

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Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, указала на необходимость оборудовать в школах места, где дети могли бы курить.

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Артистка отметила, что школьникам не разрешают курить ни в учебном заведении, ни дома. Она также рассказала, что ее дочь Лиду выгнали из школы после того, как увидели с сигаретой.

«Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — указала певица в эфире YouTube-шоу «Джарахов».

30 сентября научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Галина Сахарова рассказала, что никотиновая зависимость среди курильщиков школьного возраста возросла в шесть раз после появления на рынке электронных сигарет.

По ее словам, несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди детей и подростков школьного возраста увеличилась в шесть раз. При этом зависимость у тех, кто курит электронные сигареты, развивается намного быстрее, нежели у курильщиков простых сигарет, добавила эксперт.

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