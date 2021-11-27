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Нарышкин заявил о желании США подтолкнуть Украину к войне в Донбассе

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Соединенные Штаты намереваются вновь разжечь конфликт в Донбассе через заявления о якобы планируемом Россией вторжении на Украину. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Цель [США] — попытаться <...> с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Для Соединенных Штатов Америки Украина — это такой во всем, во всей этой истории, расходный материал, но [у них есть] желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку», — заявил Нарышкин в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что Госдеп США доводит фальшивую информацию до союзников, руководителей средств массовой информации, а также политологических центров Соединенных Штатов с тем, чтобы они распространяли данные сведения и множили их.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы. Он добавил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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