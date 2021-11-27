Ростехнадзор создаст комиссию по расследованию ЧП завода в Дзержинске

Волжско-Окское управление Ростехнадзора сформирует комиссию по расследованию причин взрывов и пожара на заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба управления.

«К вечеру (27 ноября. — Ред.) будет сформирована комиссия по расследованию причин», — заявили в ведомстве.

Взрыв прогремел на территории завода в Нижегородской области 27 ноября. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. Позднее открытое горение удалось ликвидировать.

В результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали. Угрозы жизни работникам завода нет.

По факту происшествия на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в Военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.