В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин назвал позорным выступление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции, посвященной достижению половины президентского срока.

«Меня просят прокомментировать пресс-конференцию Президента. Если коротко, то Президент был жалок в своих попытках играть роль Государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение. Как говорится, «не по Сеньке шапка», — написал политик в своем Telegram.

Накануне в ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как он считает, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов.

Некоторые западные СМИ трактовали слова Зеленского о возможном перевороте как заявление о подготовке путча на Украине. Однако украинский лидер заверил, что никакого путча на Украине не будет, так как армия страны просто не станет этим заниматься.

После пресс-марафона произошел инцидент с участием охраны Зеленского. Во время посадки политика в автомобиль охрана грубо оттолкнула журналистку телеканала «Прямой» Анну Дзебу.

Позднее она рассказала, что грубое поведение сотрудников Управления госохраны (УГО) распространилось также на других собравшихся представителей СМИ. Так, в ходе потасовки был схвачен видеоблогер, у которого пытались забрать телефон.