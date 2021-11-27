«Аэросервис» вернется к эксплуатации L-410 после выявленных нарушений

«Аэросервис» вернется к эксплуатации самолетов L-410. В компании заявили, что устранены все нарушения, которые выявил Ространснадзор, сообщает телеканал «Известия». Необходимые документы направлены в ведомство. Эксплуатацию приостановили в сентябре после внеплановой проверки. 12 сентября L-410 разбился в Иркутской области, погибли четыре человека.

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