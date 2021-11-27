Открытое горение на оборонном заводе в Дзержинске ликвидировано

Открытое горение на оборонном заводе в городе Дзержинск Нижегородской области ликвидировано. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба МЧС.

«В настоящее время хлопки на территории предприятия прекратились. В 11:50 объявлена локализация пожара, в 12:04 — ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве ТАСС.

В целях безопасности из соседнего здания эвакуировали 88 человек.

Ранее в этот день на территории завода произошел взрыв. По предварительным данным, мощный хлопок произошел в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь — 900 кв. м. В результате два человека пострадали, их госпитализировали. Угрозы жизни работникам завода нет.

На место происшествия вылетел самолет с врио главы МЧС Александром Чуприяном и оперативной группой. По факту ЧП на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в Военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.