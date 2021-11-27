Врио главы МЧС вылетел из Кемерово в Дзержинск после ЧП на заводе

Самолет с врио главы МЧС Александром Чуприяном и оперативной группой вылетел в Дзержинск после ЧП на заводе имени Свердлова. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в Дзержинск Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь — 900 кв. м. В результате два человека пострадали, их госпитализировали. Угрозы жизни работникам завода нет. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения — 60 человек и 15 единиц спецтехники.

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в Военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.

Александр Чуприян находился в Кемерово после ЧП в шахте «Листвяжская». Как сообщалось 25 ноября, там произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.