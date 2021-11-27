Главу «Тольяттиазота» задержали по делу о мошенничестве

Исполняющего обязанного гендиректора «Тольяттиазота» Андрей Бобкова задержали в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Об этом 27 ноября сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, на предприятии в Самарской области 26 ноября прошли обыски.

О задержании Бобкова стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что задержан он был вечером 26 ноября. Адвокаты и.о. гендиректора предприятия сообщали, что выясняют причину задержания.

Журналисты уточняли, что до задержания Бобков направил в несколько ведомств информацию о рейдерском захвате «Тольяттиазота». Задержание произошло накануне внеочередного собрания акционеров «ТОАЗ», которое инициировал миноритарный акционер предприятия — компания «Уралхим». На собрании должен был рассматриваться вопрос о прекращении полномочий управляющей организации «Тольяттиазота».

Конфликт между компанией и «Уралхимом» длится более 10 лет, уточнили журналисты.