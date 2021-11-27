Пожар произошел на заводе в Дзержинске

Пожар произошел на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области после взрыва. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Отмечалось, что площадь возгорания составляет 900 кв. м.

«Жертв нет. На данный момент угрозы жизни работникам и жителям города нет. Очаг возгорания ликвидируется», — сообщили в пресс-службе, отметив, что за медпомощью обратились два человека.

Ранее, 14 ноября, на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв, в результате которого пострадал рабочий. По предварительным данным, из-за пожара произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м.