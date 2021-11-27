Врио главы МЧС встретился с родным погибших в шахте спасателей

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян в субботу, 27 ноября, встретился с родными и близкими погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пятерых горноспасателей.

По его словам, ведомство не оставит семьи погибших и будет помогать со всеми возникающими трудностями, в том числе — с получением образования детьми погибших.

«В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей», — заявил Чуприян.

Он добавил, что главной задачей для спасателей остается вызволение тел погибших из шахты.

Похороны погибших спасателей пройдут 28 ноября.

Ранее в этот день стало известно, что число госпитализированных горноспасателей в Кемеровской области выросло до 15. Уточнялось, что все пострадавшие спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября был арестован на два месяца инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года. Также суд на два месяца арестовал директора предприятия Сергея Махракова.

Кроме того, обвинение было предъявлено первому заместителю Махракова Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименко, а также еще одному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех обвиняемых.

По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте.