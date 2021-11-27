В США рассмотрят варианты повлиять на ситуацию вокруг Украины

Администрация президента США Джо Байдена перед встречей министров иностранных дел стран НАТО рассматривает способы влияния на ситуацию вокруг Украины. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что они варьируются от жестких санкций против Москвы и увеличения военной поддержки Киева до ограничения военных учений в Европе и усиления дипломатии.

25 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО готов к обсуждению с РФ ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках Совета Россия–НАТО. Он также выразил сожаление, что РФ закрыла офисы НАТО в Москве и прекратила работу миссии при альянсе в Брюсселе.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы угроза нападения России на Украину нарастает с приближением холодов. Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах.

В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.