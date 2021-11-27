Госпитализированная Бузова рассказала о плохих прогнозах врачей

Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько дней находится в больнице из-за травмы руки. Об этом сама артистка 26 ноября рассказала в своем Instagram.

Проблемы со здоровьем у Бузовой начались после участия в шоу «Ледниковый период», где она получила травму ребра, которая отразилась и на работе руки.

«Прогнозы не очень хорошие. Восстановление будет долгим, но главное, что мы начали комплексное лечение. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами», — сообщила Бузова, слова которой приводит «РИА ФАН».

Кроме того, артистка опровергла предположения о том, что в больницу она легла, чтобы сделать пластическую операцию.

Ранее, 14 ноября, Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию, когда приехала на день рождения директора по работе с артистами телеканала МУЗ-ТВ Николая Попова. Именинник попытался занести певицу в ресторан на руках, но оступился и уронил на ступени.

После падения Бузова благополучно поднялась и пошутила над инцидентом.