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Суд в Кемерово начал рассмотрение дела об аварии на шахте «Листвяжная»

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В Центральном районном суде Кемерово началось рассмотрение дела директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, передает корреспондент «Известий» в субботу, 27 ноября.

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Обвинитель попросил суд об аресте Махракова сроком на 2 месяца до 25 января 2022. Обвиняемый попросил избрать меру наказания в виде домашнего ареста в доме у своего отца в 125 км от шахты.

По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности, допущенных Махраковым и его подчиненными, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке». Махраков вину не признает.

При этом в 2021 году он был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса.

Параллельно с этим в суде рассматривают дело государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, который обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ). Следователь ходатайствует об аресте подсудимого на два месяца до 22 января 2022 года. Защита считает требования слишком строгим. Вячеслав Семыкин с обвинением не согласен.

«Я уже объяснял следователю, я в шахте «Листвяжная» бываю один-два раза в месяц. Я не мог вести постоянный контроль с 18 по 25 ноября, 19 ноября я уже был на другой шахте», — заявил он суду.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

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