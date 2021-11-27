Режим ЧП введен в штате Нью-Йорк из-за роста числа заболевших COVID-19

В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ 26 ноября подписала губернатор штата Кэти Хокул.

«Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, <...> я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк», — говорится в опубликованном указе.

Режим чрезвычайного положения введен до 15 января 2022 года. Он позволит властям выделить финансирование на покупку дополнительного оборудования и средств защиты, а также ограничить проведение плановых и несрочных медицинских процедур.

Днем ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ограничит авиасообщение страны с восемью странами Африки. Это связано с распространением нового штамма коронавируса. Указ начнет действовать с 29 ноября.

В тот же день доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков объяснил, в чем заключается потенциальная опасность нового штамма B.1.1.529, ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По его словам, в Африке существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка — опасный резервуар, в котором могут возникать опасные варианты вируса.

Кроме того, 26 ноября, президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко сообщил, что американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Госдеп принял документ на рассмотрение.

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