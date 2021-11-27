Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Режим ЧП введен в штате Нью-Йорк из-за роста числа заболевших COVID-19
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Происшествия
Выросло число госпитализированных после ЧП в Кузбассе
Общество
Суд в Кемерово начал рассмотрение дела об аварии на шахте «Листвяжная»
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Россия и КНР выступили против «саммита за демократию» под эгидой США
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Общество
Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Сюжет:

Режим ЧП введен в штате Нью-Йорк из-за роста числа заболевших COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ 26 ноября подписала губернатор штата Кэти Хокул.

Индексная история: как рынки отреагировали на новый штамм коронавируса
Чего ожидать от рубля и нефти в первую неделю декабря

«Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, <...> я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк», — говорится в опубликованном указе.

Режим чрезвычайного положения введен до 15 января 2022 года. Он позволит властям выделить финансирование на покупку дополнительного оборудования и средств защиты, а также ограничить проведение плановых и несрочных медицинских процедур.

Днем ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден ограничит авиасообщение страны с восемью странами Африки. Это связано с распространением нового штамма коронавируса. Указ начнет действовать с 29 ноября.

В тот же день доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков объяснил, в чем заключается потенциальная опасность нового штамма B.1.1.529, ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По его словам, в Африке существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка — опасный резервуар, в котором могут возникать опасные варианты вируса.

Кроме того, 26 ноября, президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко сообщил, что американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Госдеп принял документ на рассмотрение.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021