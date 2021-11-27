Женщина погибла в результате ДТП в Свердловской области
ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло на 201-м километре трассы «Пермь-Екатеринбург» в субботу, 27 ноября.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда 61-летняя женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Toyota, житель села Орда Пермского края, имеет стаж вождения 25 лет, но при этом привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 41 раз. Но освидетельствование показало, что в момент данного происшествия он был трезв.
Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что выехал из Екатеринбурга в сторону Перми, домой, и на 201-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург» перед автомобилем внезапно оказался пешеход, мужчина тут же нажал на тормоз, но не смог избежать наезда.
Погибшая женщина оказалась жительницей деревни Нижний Арий Ачитского района, она приехала на автобусе из Екатеринбурга, где была в гостях у своих детей. Выйдя из автобуса, она начала переходить дорогу, не убедившись в своей безопасности.
27 ноября пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю сообщила, что в Красноярске два человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель Toyota Funcargo допустил столкновение с автобусом, когда пытался повернуть во двор. После этого водитель легкового автомобиля врезался в дорожный знак и электроопору.