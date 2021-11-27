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Женщина погибла в результате ДТП в Свердловской области

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ДТП, в результате которого погибла женщина, произошло на 201-м километре трассы «Пермь-Екатеринбург» в субботу, 27 ноября.

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По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда 61-летняя женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Toyota, житель села Орда Пермского края, имеет стаж вождения 25 лет, но при этом привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 41 раз. Но освидетельствование показало, что в момент данного происшествия он был трезв.

Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что выехал из Екатеринбурга в сторону Перми, домой, и на 201-м километре автодороги «Пермь — Екатеринбург» перед автомобилем внезапно оказался пешеход, мужчина тут же нажал на тормоз, но не смог избежать наезда.

Погибшая женщина оказалась​ жительницей деревни Нижний Арий Ачитского района, она приехала на автобусе из Екатеринбурга, где была в гостях у своих детей. Выйдя из автобуса, она начала переходить дорогу, не убедившись в своей безопасности.

27 ноября пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю сообщила, что в Красноярске два человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель Toyota Funcargo допустил столкновение с автобусом, когда пытался повернуть во двор. После этого водитель легкового автомобиля врезался в дорожный знак и электроопору.

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