В Самарской области задержали главу «Тольяттиазота»

В Самарской области задержали исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттиазота» («ТОАЗ») Андрея Бобкова. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что Бобкова задержали поздно вечером 26 ноября. Причину выясняют адвокаты.

Журналисты уточняют, что до задержания Бобков направил в несколько ведомств информацию о рейдерском захвате «Тольяттиазота». Задержание произошло накануне внеочередного собрания акционеров «ТОАЗ», которое инициировал миноритарный акционер предприятия — компания «Уралхим», уточняет сайт «Обозрение».

На собрании должен был рассматриваться вопрос о прекращении полномочий управляющей организации «Тольяттиазота». Конфликт между компанией и «Уралхимом» длится более 10 лет, уточнили журналисты.

Ранее, 19 ноября, в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлена в розыск и заочно арестована аудитор Елена Лоссь. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Лоссь также объявлена в федеральный и международный розыск.