Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Спорт
Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ
Общество
Обнародованы документы о проверке шахты «Листвяжная»
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Россия и КНР выступили против «саммита за демократию» под эгидой США
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Общество
СК попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора после ЧП в Кузбассе

В Самарской области задержали главу «Тольяттиазота»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области задержали исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттиазота» («ТОАЗ») Андрея Бобкова. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе предприятия.

Дать и взять: почему коррупционеров стали чаще ловить за руку
В 2021 году поставлен восьмилетний рекорд по числу выявленных преступлений

Уточняется, что Бобкова задержали поздно вечером 26 ноября. Причину выясняют адвокаты.

Журналисты уточняют, что до задержания Бобков направил в несколько ведомств информацию о рейдерском захвате «Тольяттиазота». Задержание произошло накануне внеочередного собрания акционеров «ТОАЗ», которое инициировал миноритарный акционер предприятия — компания «Уралхим», уточняет сайт «Обозрение».

На собрании должен был рассматриваться вопрос о прекращении полномочий управляющей организации «Тольяттиазота». Конфликт между компанией и «Уралхимом» длится более 10 лет, уточнили журналисты.

Ранее, 19 ноября, в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлена в розыск и заочно арестована аудитор Елена Лоссь. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Лоссь также объявлена в федеральный и международный розыск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021