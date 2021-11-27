Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

В Красноярске два человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля и автобуса. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, вечером 26 ноября водитель Toyota Funcargo допустил столкновение с автобусом, когда пытался повернуть во двор. После этого водитель легкового автомобиля врезался в дорожный знак и электроопору.

«В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали», — добавили в ведомстве.

21 ноября два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Красноярском крае. В аварию попали автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mercedes. В результате погибли два пассажира легковушки — мужчина и женщина. Находившаяся за рулем иномарки женщина, а также десятилетний ребенок были госпитализированы.