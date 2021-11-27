Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Спорт
Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ
Общество
Обнародованы документы о проверке шахты «Листвяжная»
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Россия и КНР выступили против «саммита за демократию» под эгидой США
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Общество
СК попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора после ЧП в Кузбассе

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске два человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля и автобуса. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

По предварительным данным, вечером 26 ноября водитель Toyota Funcargo допустил столкновение с автобусом, когда пытался повернуть во двор. После этого водитель легкового автомобиля врезался в дорожный знак и электроопору.

«В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали», — добавили в ведомстве.

21 ноября два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Красноярском крае. В аварию попали автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mercedes. В результате погибли два пассажира легковушки — мужчина и женщина. Находившаяся за рулем иномарки женщина, а также десятилетний ребенок были госпитализированы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021