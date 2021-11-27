Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Спорт
Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ
Общество
Обнародованы документы о проверке шахты «Листвяжная»
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Россия и КНР выступили против «саммита за демократию» под эгидой США
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Общество
СК попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора после ЧП в Кузбассе

Из тайги в Красноярском крае эвакуировали травмированного медведем мужчину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Богучанском районе Красноярского края полицейские и спасатели оказали помощь 58-летнему охотнику, получившему травмы в результате встречи с медведем в тайге. Мужчина доставлен в больницу. Об этом этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.

Бурый убийца: почему медведи нападают на людей в Сибири
В Красноярском крае дикий зверь задрал второго туриста за лето

Местный житель сообщил правоохранителям о том, что в своей охотничьей избе обнаружил записку от знакомого. Автор послания сообщал, что на него напал медведь, и он получил травмы, из-за которых ему тяжело передвигаться. Добраться до места, где есть сотовая связь, он самостоятельно не может. Пострадавший также написал об ухудшении своего состояния и попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от районного центра, села Богучаны.

«Полицейские незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из нее вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение», — говорится на сайте МВД.

Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, а после его отправили в районный центр.

«В настоящее время жизни и здоровью охотника ничего не угрожает», заключили правоохранители.

8 ноября в деревне Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области были замечены несколько медведей, уничтожающие пасеки и постройки. По словам местных жителей, мужчины организовали дежурство и пытались отгонять их от жилья людей, но медведи не боялись ни света прожекторов, ни шума, лая собак, людей, они гуляли возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра.

1 ноября в Приморском крае в Ольгинском муниципальном районе медведь напал на местного жителя, когда тот собирал кедровые шишки. Мужчина был госпитализирован.

19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех местных жителей, в результате чего один человек погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. 25 октября стало известно, что мужчина пришел в сознание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021