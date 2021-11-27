Из тайги в Красноярском крае эвакуировали травмированного медведем мужчину

В Богучанском районе Красноярского края полицейские и спасатели оказали помощь 58-летнему охотнику, получившему травмы в результате встречи с медведем в тайге. Мужчина доставлен в больницу. Об этом этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.

Местный житель сообщил правоохранителям о том, что в своей охотничьей избе обнаружил записку от знакомого. Автор послания сообщал, что на него напал медведь, и он получил травмы, из-за которых ему тяжело передвигаться. Добраться до места, где есть сотовая связь, он самостоятельно не может. Пострадавший также написал об ухудшении своего состояния и попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от районного центра, села Богучаны.

«Полицейские незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из нее вышел медведь. Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы, затрудняющие его передвижение», — говорится на сайте МВД.

Мужчине была оказана медицинская помощь на месте, а после его отправили в районный центр.

«В настоящее время жизни и здоровью охотника ничего не угрожает», заключили правоохранители.

8 ноября в деревне Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области были замечены несколько медведей, уничтожающие пасеки и постройки. По словам местных жителей, мужчины организовали дежурство и пытались отгонять их от жилья людей, но медведи не боялись ни света прожекторов, ни шума, лая собак, людей, они гуляли возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра.

1 ноября в Приморском крае в Ольгинском муниципальном районе медведь напал на местного жителя, когда тот собирал кедровые шишки. Мужчина был госпитализирован.

19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех местных жителей, в результате чего один человек погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. 25 октября стало известно, что мужчина пришел в сознание.