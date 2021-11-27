Сборная России сыграет с Польшей в стыковом матче к ЧМ-2022

Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в стыковом матче к чемпионату мира по футболу (ЧМ) в Катаре. Об этом этом стало известно 26 ноября по итогам жеребьевки, которая прошла в Цюрихе.

Российская сборная попала в путь B. В случае победы россияне встретятся с победителем пары Швеция – Чехия за право сыграть в ЧМ-2022.

Сборная России встретится со сборной Польши 24 марта 2022 года. Первый матч россияне проведут дома, добавляет сайт «Газета.Ru».

Шансы сборной России обыграть поляков оценил бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров.

«Думаю, что Польшу пройти вполне реально, почему нет. Надо просто хорошо подготовиться. Зарядить команду. Тогда будет положительный результат. Фактор домашнего поля для нас сыграет положительную роль», — заявил он в разговоре с сайтом «Спорт-Экспресс».

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, россияне с 22 очками заняли второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и теперь поборются за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Тренер команды Валерий Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.