Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США

Неизвестного застрелили в Соединенных Штатах при попытке проникнуть с ножом на территорию пункта подготовки новобранцев Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

Мужчина подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту военного объекта, где проходят подготовку новобранцы Корпуса морской пехоты, караульные приказали ему остановиться, но водитель вышел из машины с ножом в руках и направился в их сторону с «враждебными намерениями», сообщили в эфире телеканала CNN со ссылкой на представителя военного объекта.

После нескольких предупреждений караульные вынуждены были открыть огонь. Неизвестный был убит.

Расследованием произошедшего инцидента занимается следственное управление ВМС США.

20 октября военная база ВМС США в штате Мэриленд недалеко от Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва. Сообщалось, что на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что в здании № 10 или рядом с ним была заложена бомба.