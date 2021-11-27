Третий самолет с беженцами из Ирака вылетел из Минска

Третий самолет авиакомпании Iraqi Airways с группой иракских мигрантов вылетел в Эрбиль из аэропорта Минска в субботу, 27 ноября.

Два предыдущих рейса «Иракских авиалиний» с беженцами отправились из Минска вечером в четверг и в ночь на пятницу. Еще один борт прибудет в столицу Белоруссии вечером в субботу.

По сообщению консула Ирака в России и Белоруссии Маджида Ал-Кинани, желание вернуться в Ирак изъявили более 1 тыс. человек.

26 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИДов стран Североатлантического альянса обсудят миграционный кризис на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, чтобы посетить транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», где находятся ближневосточные беженцы. Он попросил польские власти разрешить мигрантам пройти в Германию через территорию Польши.

Также белорусский лидер заявил, что Минск не станет политизировать проблемы беженцев и насильно выдворять их из страны. Он отметил, что в настоящее время в республике находятся порядка 5 тыс. беженцев, и добавил, что Минск не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Варшавой, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов.

Накануне стало известно, что мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали «Свободу», а также кричали, что цель их прибытия в Европу — Германия.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.