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Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ

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Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков. Об этом стало известно в субботу, 27 ноября.

Он оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге для Овечкина. Всего этот регулярный чемпионат стал 17-м, в котором он оформил хет-трик, сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего на счету 36-летнего Овечкина 28 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионни и Бобби Халлом и вышел на 6-е место в истории лиги. На первом месте — Уэйн Гретцки.

22 нояря стало известно, что Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен и смог выйти на 28-е место, обойдя результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина. В активе Сундина — 1349 баллов, которые он заработал в 1346 матчах. В активе Овечкина на сегодняшний день 1350 очков по итогам 1216 матчей.

21 ноября Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Встреча завершилась со счетом 4:0, Овечкин отличился дублем и результативной передачей.

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