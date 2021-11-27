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Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета

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Германия, раз отменила классический балет «Щелкунчик», может уже вообще запретить весь театр целиком. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 27 ноября.

Он отметил, что весь балет построен на танцах мужчин и женщин, а другие гендеры там не присутствуют.

«А где «пол Х»? Где андрогины? Где разнообразные квир-люди? Нет их в мировом балетном репертуаре. Так что, похоже, борьбой с «Щелкунчиком» дело не ограничится», — написал он на своей странице в Telegram.

25 ноября государственный балет Берлина решил приостановить показ постановки «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных эпизодов». При этом художественный руководитель труппы Кристиана Теобальд выступила против популярной в западных странах «культуры отмены» и подчеркнула, что постановку не планируют снимать насовсем.

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