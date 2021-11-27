Британия заявила о большей «угрозе» России в сравнении с исламизмом

Великобритания назвала якобы исходящие от России «угрозы» более серьезными, чем экстремизм. Такое заявление сделал глава великобританского генштаба Ник Картер в субботу, 27 ноября.

«Я стал главой армии летом 2014 года, и на тот момент мы спорили о том, исходит ли угроза от насильственного экстремизма или это была угроза, исходящая от России. На тот момент аргумент о насильственном экстремизме одержал верх. Но потом в 2018 году семья [Сергея] Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьезной угрозой для нашей страны», — заявил Картер в интервью Telegraph.

Он не уточнил, о каких именно «угрозах» идет речь, упомянув лишь «действия, относящиеся к серой зоне», которые предполагают использование «всех инструментов силы», но не приводят к войне.

По словам Картера, «угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности».

26 ноября, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя статью газеты The Times о переброске британской военной техники «на случай войны с РФ», заявил, что допущение возможности войны с Россией из-за якобы ее агрессивности — это примитивная и контрпродуктивная логика, которая может привести к негативным последствиям.

Ранее в этот день газета The Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания намерена отправить в Германию военную технику на случай возможной войны с Россией. В материале подчеркивается, что новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» подчеркнул, что данные сообщения являются очередными провокациями британского правительства.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».