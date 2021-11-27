ОНК узнала о вероятности побега возможного убийцы «колбасного короля»

Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, готовится к еще одному побегу из СИЗО-11 в подмосковном Ногинске. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев в субботу, 27 ноября.

По его словам, Мавриди для этого даже попытался сымитировать самоубийство.

«Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу», — рассказал Мальцев «РИА Новости».

Александр Мавриди состоит на профилактическом учете как склонный к побегу и нарушениям. Он находится в спецблоке на двух человек, за ним ведется усиленное наблюдение, однако в момент попытки имитации самоубийства Мавриди был один.

«Он заявляет постоянно, что ему помощь медицинская нужна. Под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность, всё фиксирует», — рассказал Мальцев.

5 октября замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов. Сообщил, что Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, убийстве Владимира Маругова и удержании заложника, полностью признал вину.

Мавриди — один из подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В августе он сбежал из изолятора вместе с четырьмя сообщниками, осужденными за кражу, но в середине сентября был задержан. Кроме того, предполагаемый убийца «колбасного короля» постоянно жалуется на состояние здоровье, но в администрации связывают это с его стремлением совершить побег.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа, среди них был и Мавриди. В ИВС он оказался из-за подозрения в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Отмечалось, что примерно за неделю до побега мужчину перевели в ИВС для проведения следственных действий.

Правоохранители задержали Мавриди 14 сентября. Сделать это удалось в том числе благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Он попытался оказать активное сопротивление правоохранителям, однако его обезвредили и отвезли на допрос.

В тот же день ему предъявили обвинение в побеге. Задержанный признался в содеянном и рассказал обстоятельства подготовки к побегу. По его словам, он скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. При себе у Мавриди обнаружили $3 тыс., €1350, а также 70 тыс. рублей.

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.

Маругов был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Александр Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Помимо этого, Мавриди подозревается в похищении и удержании заложника. Так, в доме у подозреваемого при обыске обнаружили прикованного наручниками к кровати пожилого мужчину — известного в 1990-е годы адвоката Алексея Завгороднего. По словам пенсионера, его удерживали в квартире и вымогали квартиры, находящиеся в Москве. Также в квартире находился мужчина, который присматривал за пенсионером.