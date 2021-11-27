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Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации и делимитации границы Азербайджана и Армении

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Главы России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, по итогам трехчасовой сочинской встречи, договорились о создании до конца года механизма демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

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«Условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон», — говорится в обнародованном 26 ноября документе.

Стороны договорились создать механизм демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокировать транспортные коридоры — железную дорогу и автомобильное сообщение.

Путин добавил, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения некоторых итогов.

«Оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — добавил Пашинян.

Встреча лидеров состоялась в пятницу, 26 ноября, в Сочи. Она продлились около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

В ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.

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