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Губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска за банкет во время траура

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Мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко, устроивший в дни траура банкет по случаю назначения на должность, уволен. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в пятницу, 26 ноября.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», — написал Цивилев на своей странице в Telegram.

«Праздничный банкет» устроили в администрации Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Видеоролик с корпоратива появился в Сети. Как следует из кадров, на мероприятие собралось около двух десятков человек, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Как сообщает «Газета.Ru», трехдневный траур по жертвам аварии начался в области на следующий день после инаугурацию Старченко, 26 ноября. А когда корпоратив предложили перенести, неназванные чиновники заявили, что «никому не скажут» о празднике.

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