Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о вероятной в скором времени беседе с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

«По всей вероятности», — ответил Байден журналистам на соответствующий вопрос.

Кроме того, глава США прокомментировал слухи о якобы готовящемся на Украине государственном перевороте.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и поддерживаем возможность Украины управлять собой. Мы возражаем против чего-либо даже отдаленно готовящегося», — заявил Байден.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Возможными темами переговоров станут Украина и НАТО.

26 ноября в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что никакого путча на Украине не будет, так как армия страны просто не станет этим заниматься. Он также заявил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как он считает, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов. При этом президент отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, и усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

В свою очередь, некоторые западные СМИ трактовали слова Зеленского о возможном перевороте как заявление о подготовке путча на Украине.