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Не менее 12 полицейских ранены в ходе беспорядков на матче в Британии

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12 офицеров полиции получили ранения в результате беспорядков на футбольном матче в британском Лестершире, семь футбольных фанатов задержаны. Об этом сообщил портал RTE.

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Отмечается, что двое полицейских госпитализированы. Состояние их здоровья не уточняется.

На стадионе King Power в пятницу, 26 ноября, прошел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Лестером» и польской «Легией». Англичане обыграли поляков со счетом 3:1.

По информации портала, беспорядки начались во второй половине матча в секции для болельщиков гостевой команды.

Правоохранители зажгли несколько сигнальных ракет, и некоторые фанаты стали нападать на офицеров.

Как сообщила помощница начальника местной полиции Джулии Дебенхэм, правоохранители отреагировали слаженно, сумев свести к минимуму их контакты с британскими болельщиками.

«Хотя я и рада, что наши офицеры <...> смогли сдержать болельщиков в их секции и свести к минимуму контакты между ними и британскими болельщиками, крайне разочаровывает тот факт, что ряд болельщиков вели себя подобным образом», — сказала она.

Полиции предстоит расследовать инцидент.

24 ноября телеканал NHK сообщал о нападении мужчины с ножом на сотрудника полиции в японском городе Тода.

Отмечалось, что получившие ранения правоохранители были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Нападавший на правоохранителей нанес и себе ножевое ранение, после чего был доставлен в больницу.

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