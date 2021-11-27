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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

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Облачная погода, местами небольшие осадки и умеренный дождь с мокрым снегом ожидаются в столице в субботу, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Москвичам и гостям столицы также следует опасаться гололедицы.

Дневная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов выше нуля. Ночью же столбики термометров опустятся до –2 градусов.

Ожидаемая погода в области: от –2 до +3 днем и 2-3 градуса ниже нуля ночью.

Направление ветра — южное, скорость — 5-10 м/с с порывами до 15-ти.

Ожидаемое атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

26 ноября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 ноября.

25 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем. По словам синоптика, постепенно оттепель будет усиливаться и достигнет пика 30 ноября, когда столбики термометров в городе в течение суток будут колебаться между +4 и +6, а по области — между +2 и +7 градусами.

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