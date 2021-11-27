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Кузьмин нокаутировал бразильца Адиэла на турнире РЕН ТВ
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Кузьмин нокаутировал бразильца Адиэла на турнире РЕН ТВ

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Сергей Кузьмин нокаутировал бразильца Игора Адиэла в десятом раунде боя на турнире РЕН ТВ.

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Бой проходил под диктовку российского спортсмена, который в свое время был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO.

Адиэл сумел потрясти Кузьмина в седьмом раунде, но развить этот успех ему не удалось. К последнему раунду сложилась ситуация, при которой Адиэлу нужно было обязательно нокаутировать Кузьмина для достижения победы.

Но получилось иначе, пошедший вперед бразилец нарвался на могучий хук Кузьмина, с помощью которого россиянин его нокаутировал.

Рефери принял решение остановить поединок, до конца которого оставалось всего 15 секунд. Таким образом, Кузьмин одержал победу техническим нокаутом, уточняет РЕН ТВ.

Все бои турнира в прямом эфире показал телеканал РЕН ТВ.

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