Погоня в центре Москвы закончилась задержанием водителя
Водитель был задержан в центре Москвы после погони в субботу, 27 ноября.
Инцидент произошел на Валовой улице, полиция гналась за неадекватно ведущим машину водителем на протяжении двух километров. Остановить автомобиль им удалось, только прострелив колеса. В итоге гонщик врезался в тротуар, после чего сотрудники полиции впятером положили его лицом в землю. Водитель оказал серьезное сопротивление стражам порядка и даже ударил одного из них.
Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
25 ноября в ТиНАО водитель насмерть сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел в селе Былово поселения Краснопахорское, на улице Ельская.