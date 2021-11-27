Погоня в центре Москвы закончилась задержанием водителя

Водитель был задержан в центре Москвы после погони в субботу, 27 ноября.

Инцидент произошел на Валовой улице, полиция гналась за неадекватно ведущим машину водителем на протяжении двух километров. Остановить автомобиль им удалось, только прострелив колеса. В итоге гонщик врезался в тротуар, после чего сотрудники полиции впятером положили его лицом в землю. Водитель оказал серьезное сопротивление стражам порядка и даже ударил одного из них.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

25 ноября в ТиНАО водитель насмерть сбила пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел в селе Былово поселения Краснопахорское, на улице Ельская.