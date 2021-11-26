Жители 27 аварийных домов получат новые квартиры в Красноярске до конца года

В Красноярске до конца года предоставят новые квартиры 53 семьям, проживающим в 27 аварийных домах в Свердловском районе. Об этом сообщает городская мэрия.

«На данный момент к переселению готова 21 семья. Они собрали все необходимые документы, сейчас идет процедура оформления правоустанавливающих документов на предоставленные им жилых помещений», — рассказал начальник юридического отдела районной администрации Вадим Поляков.

Средства на переселение выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Жилплощадь приобретают как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям