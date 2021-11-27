Захарова оценила военную кампанию США в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 20-летнюю военную кампанию США в Афганистане «коррупционной черной дырой». Соответствующее заявление в пятницу, 26 ноября, она сделала в своем Telegram.

По словам Захаровой, Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, эти последствия пребывания Соединенных Штатов в стране являются отличной темой для дискуссии на предстоящем «Саммите за демократию», инициированном Вашингтоном.

«Пентагон превратил свою афганскую кампанию в настоящую коррупционную черную дыру. <…> Но что самое абсурдное: обещая выделить Афганистану гуманитарную помощь, американцы не отдают замороженные в своих банках многомиллионные афганские авуары, и когда они будут переданы законным владельцам — неясно», — написала она.

По информации Госдепартамента США, на саммите 9-10 декабря, который пройдет в видео-формате, встретятся представители 110 государств и территорий.

20 ноября специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил о том, что из-за заморозки Штатами финансовых активов Афганистана, национальная валюта страны ежедневно обесценивается. Он обратил внимание на то, что в Афганистане сейчас дефицит наличных.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.