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Благоустройство сквера «Чеховский дворик» завершили в Иркутске

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В центре Иркутска завершили благоустройство сквера «Чеховский дворик». Церемония открытия состоялась в пятницу, 26 ноября, при участии мэра Руслана Болотова.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, сквер расположен в центральной части Иркутска на улице Чехова. На небольшой территории специалисты выполнили озеленительные работы, установили светильники, малые архитектурные формы и вазоны, выполненные в единой стилистике.

В центре сквера установлена бронзовая фигура Антона Павловича Чехова. Ее авторами выступили иркутские мастера Илья и Евгений Ставские, пишет ИА IrkutskMedia.

Работы выполнены на средства субсидии, поступившей из федерального и областного бюджетов по проекту «Формирование комфортной городской среды».

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