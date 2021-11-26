Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Страна
Дорожные работы возле Нагорного парка завершаются во Владивостоке
Мир
США и Украина обсудили меры по «снижению напряженности» на границе с РФ
Общество
Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны
Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении девушек посетителя кафе
Мир
США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране
Спорт
Валиева посвятила новую произвольную программу памяти умершей бабушки
Спорт
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Карпин рассказал о предстоящей игре с Польшей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после жеребьевки стыковых матчей Чемпионата мира 2022 года, которая прошла в пятницу, 26 ноября в швейцарском Цюрихе, и где его подопечным в качестве соперника в стыковом матче досталась сборная Польши.

Стыковочка вышла: остались ли у России шансы попасть на ЧМ-2022
Разбираемся в новом формате отбора на первенство планеты

Карпин рассказал, что игру с Польшей не стоит оценивать как реванш за хорватов, хоть эти две команды и сравнимы по уровню. Он заявил, что это «не самый плохой, но и не самый хороший жребий». В это время аналитики, по его словам, изучают команды Швеции и Чехии — с победителем этой пары встретится Россия в случае победы над Польшей.

Тренер также поделился своими ощущениями от поражения Хорватии и сравнил его с проигрышем Украине в 1999 году:

«Первое время играть в футбол не хотелось, но начались матчи, тренировки... Общаешься с партнерами — и вкатываешься в рутину», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

21 ноября источник рассказал, что Валерий Карпин проработает на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

15 ноября Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей, уточнив, что его контракт автоматически продлен. По его словам, в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра.

Днем ранее сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, россияне с 22 очками заняли второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и теперь поборются за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021