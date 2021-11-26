Карпин рассказал о предстоящей игре с Польшей

Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после жеребьевки стыковых матчей Чемпионата мира 2022 года, которая прошла в пятницу, 26 ноября в швейцарском Цюрихе, и где его подопечным в качестве соперника в стыковом матче досталась сборная Польши.

Карпин рассказал, что игру с Польшей не стоит оценивать как реванш за хорватов, хоть эти две команды и сравнимы по уровню. Он заявил, что это «не самый плохой, но и не самый хороший жребий». В это время аналитики, по его словам, изучают команды Швеции и Чехии — с победителем этой пары встретится Россия в случае победы над Польшей.

Тренер также поделился своими ощущениями от поражения Хорватии и сравнил его с проигрышем Украине в 1999 году:

«Первое время играть в футбол не хотелось, но начались матчи, тренировки... Общаешься с партнерами — и вкатываешься в рутину», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

21 ноября источник рассказал, что Валерий Карпин проработает на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

15 ноября Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей, уточнив, что его контракт автоматически продлен. По его словам, в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра.

Днем ранее сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, россияне с 22 очками заняли второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и теперь поборются за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.