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В Астрахани задержали подозреваемого в избиении девушек посетителя кафе

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Правоохранители задержали в Астрахани подозреваемого в избиении девушек в одном из кафе этого города. Об этом 26 ноября стало известно «Известиям».

Инцидент произошел 16 ноября в Ленинском районе. Видео конфликта было опубликовано в соцсетях. В ролике видно, как мужчина бросил двух девушек на пол и продолжил их избивать.

По данным правоохранителей, задержанный с двумя подельниками избил в кафе двух девушек и мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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