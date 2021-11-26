В Астрахани задержали подозреваемого в избиении девушек посетителя кафе

Правоохранители задержали в Астрахани подозреваемого в избиении девушек в одном из кафе этого города. Об этом 26 ноября стало известно «Известиям».

Инцидент произошел 16 ноября в Ленинском районе. Видео конфликта было опубликовано в соцсетях. В ролике видно, как мужчина бросил двух девушек на пол и продолжил их избивать.

По данным правоохранителей, задержанный с двумя подельниками избил в кафе двух девушек и мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».