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США ограничат авиасообщение с восемью африканскими странами

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден ограничит авиасообщение страны с восемью странами Африки. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

Это связано с распространением нового штамма коронавируса. Указ начнет действовать с 29 ноября.

«В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября», — говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

26 ноября доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков объяснил, в чем заключается потенциальная опасность нового штамма кооронавируса B.1.1.529, ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По его словам, в Африке существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка — опасный резервуар, в котором могут возникать опасные варианты вируса.

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