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МВД обнародовало кадры задержания наркокурьера на BMW в Москве

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Видео погони за наркокурьером в Москве, а также его задержания, произошедшие в пятницу, 26 ноября, опубликовали на сайте пресс-центра МВД РФ.

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД остановили BMW и подошли к водителю, который в этот момент открыл дверь иномарки, но не вышел из машины, а продолжил движение, протаранив, при этом, другой автомобиль. Правоохранители пустились в погоню за ним.

Когда водителя иномарки удалось задержать, полицейские обнаружили в его машине три пакета с белым порошком и надели на злоумышленника наручники.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что порошок пакетах, обнаруженный на заднем сиденье BMW, — «это несколько килограммов синтетического наркотического средства».

Также она сообщила, что полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить злоумышленника.

«В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована», — уточнила Волк.

По ее словам, по данному факту будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот же день сообщалось о погоне за наркокурьером в столице. В МВД информировали, что автомобиль злоумышленника остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако тот попытался скрыться, тогда правоохранители поехали за ним.

В ходе погони наркокурьер протаранил несколько машин, одна из них загорелась. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Позже очевидец происшествия рассказал, что пламя, которым горел поврежденный BMW автомобиль, было большим.

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 23-летний Сергей Новиков, а в его машине находились шесть килограммов мефедрона.

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